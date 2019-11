Albanie - France : les Bleus assument leur statut

Ce qu'il faut retenir :Passeur décisif pour Corentin Tolisso (8e), Antoine Griezmann s'est mué en buteur (31e). Avec 30 réalisations en bleu, il égale Just Fontaine et Jean-Pierre Papin.La France est déjà qualifiée pour l'Euro 2020 depuis jeudi dernier.Elle conclut sa campagne de qualification ce soir, en Albanie. En cas de victoire, les Bleus confirmeront leur place en tête du groupe H.Malade, Kylian Mbappé débute sur le banc.67' : Après un coup franc de Griezmann, Dubois tente une lourde frappe, côté gauche. Berisha ne peut que repousser en corner. Cela ne donnera rien, Tolisso manquant sa reprise.64' : Dans un angle fermé, côté gauche, Giroud, trouvé par Ben Yedder, décoche une belle reprise du gauche. Berisha se couche bien et détourne le ballon.60' : Intervention décisive de Lenglet devant Manaj, en position idéale pour frapper après une remise de Balaj. 59' : Décevant contre la Moldavie, jeudi, Griezmann est de retour à un très bon niveau. Il dispute un match des Bleus pour la 35e fois de rang. Seul Vieira a fait mieux (44 rencontres d'affilée). Seul Patrick Vieira (44 matchs consécutifs) fait mieux qu'@AntoGriezmann !0-2 #ALBFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/CFwCj4ZnV3-- Equipe de France nullnull (@equipedefrance) 17 novembre 201957' : Sur le côté gauche, Roshi cherche Hysaj à l'opposé. Après avoir pris le meilleur sur Mendy, le latéral de Naples sert Bare, dont la tentative est détournée par la défense bleue.54' : Pourtant en bonne position de frappe, dans la surface albanaise, Griezmann choisit la passe pour Ben Yedder. Le Monégasque est trop court et Berisha capte le ballon.52' : Énorme occasion pour Giroud ! Servi par Griezmann, l'attaquant frappe du gauche à l'entrée de la surface, mais Berisha détourne le ballon d'un superbe arrêt réflexe.47' : Petite frayeur pour les Bleus pour débuter la seconde période. Sur un centre venu de la droite, Hysaj et Djimsiti se gênent au ...