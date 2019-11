Albanie-France : «Le coach en veut plus», convient Raphaël Varane

À la veille de la rencontre face à l'Albanie pour le dernier match de qualification à l'Euro 2020, Raphaël Varane a martelé son envie de voir les Bleus faire mieux que face à la Moldavie jeudi (2-1) et d'assurer la première place du groupe H.Après avoir validé la qualification à l'Euro 2020 jeudi, est-ce que ce match en Albanie a vraiment un enjeu ?RAPHAËL VARANE. C'est un match à gagner et on vient pour prendre les trois points. On est l'équipe de France, on est champions du monde et on aborde chaque rencontre pour la gagner. On peut s'attendre à un match difficile, avec un gros pressing et un bloc bas bien huilé. Ils ont la capacité à se projeter, notamment sur les côtés. On a perdu ici en 2015, ce ne sera pas simple. À l'aller, on avait marqué vite et cela nous avait libérés. Il faudra réaliser la même performance pour gagner.Didier Deschamps a pointé le faible apport offensif du quatuor d'attaque face à la Moldavie. Que faut-il faire de mieux ?On veut créer plus de mouvements, proposer plus de foot. On n'a pas bousculé l'adversaire comme on sait le faire. Il faut retrouver du liant, être tranchant dans nos actions. Le coach en veut plus dans l'attitude, davantage de jeu en profondeur. Il n'était pas content, il est dans son rôle. Il l'a fait savoir à la mi-temps et cela a été mieux après.Cette mauvaise prestation au stade de France appelle-t-elle une revanche ?Non. Après la mauvaise première période qu'on a faite, on peut et on doit faire mieux. On a la possibilité de repartir très vite avec de meilleures sensations et un meilleur visage. On veut jouer à notre meilleur niveau. On peut finir premiers du groupe, donc on a envie de gagner.Comment avez-vous perçu la prestation de Kylian Mbappé pour son retour en Bleu après sa blessure ?Dans le groupe, je le sens bien, il est toujours le même. Sur le terrain, il pouvait faire mieux, il a énormément de qualités. Il doit parfois choisir, il ...