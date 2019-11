Albanie-France : «Je suis très fier de ma carrière», confie Lucas Digne

Appelé régulièrement par Didier Deschamps depuis 2014, Lucas Digne a signé des performances probantes lors des absences de Benjamin Mendy ou Lucas Hernandez. Le latéral gauche d'Everton vise désormais l'Euro 2020, après avoir participé à la Coupe du monde 2014 et l'Euro 2016, mais manqué le sacre mondial en Russie.Est-ce que l'Euro 2020 est le principal objectif de votre saison ?LUCAS DIGNE. En club, les objectifs sont simples, il faut faire mieux que la saison dernière. À titre individuel, c'est le même principe. Je regarde mes statistiques, les pourcentages de duels gagnés, le nombre de centre réussis... J'ai été élu joueur de la saison à Everton, cela me fait plaisir mais ces chiffres-là sont plus concrets. L'équipe de France est la continuité de ce que je réalise en club. À moi de mettre toutes les chances de mon côté.La possibilité de réaliser le doublé après le Mondial est-elle déjà au cœur des conversations des Bleus ?On a tous toujours une petite lumière dans un coin de nos têtes qui nous rappelle cet objectif à la fin de la saison. Très peu d'équipes ont fait le doublé Coupe du monde-Euro. Mais on n'en parle pas encore, ce sera le cas au fur et à mesure que la compétition va approcher.Vous êtes de tous les rassemblements depuis octobre 2018 après avoir manqué la Coupe du monde. Le prenez-vous comme une récompense ou une revanche ?C'est le résultat du travail que je fournis chaque jour. C'est donc une récompense. La Coupe du monde fait partie de mes blessures de joueur. Mais c'était il y a longtemps, il faut avancer. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Je suis d'une nature positive, je me dis qu'il faut regarder vers l'avant.Suivez-vous les performances de vos concurrents en sélection ?Pas du tout. Je regarde les matchs des autres joueurs mais comme un passionné de foot. Je préfère me concentrer sur mes performances. Plus que concurrents, on est surtout potes. ...