Albanie-France : Griezmann leur a tout fait

Trois petits jours ont suffi pour voir reverdir Antoine Griezmann et par là même de l'équipe de France. Entre l'attaquant emprunté et insipide de la Moldavie (2-1), et le Grizou conquérant et efficace de l'Albanie (2-0), il y a un monde et un changement d'attitude que l'on a du mal à s'expliquer.De grise mine à Griezmann, les supporters de l'équipe de France ont retrouvé ce joueur qui donne le tempo des Bleus et sait se montrer diablement efficace. Muet depuis sept matchs avec la tunique tricolore (702 minutes), le néo Barcelonais a retrouvé le chemin de filets sur un service de Dubois à la demi-heure de jeu, 23 minutes après avoir déposé un ballon sur la tête de Tolisso pour son premier but avec les Bleus. Le matin même au micro de Téléfoot, le numéro 7 relativisait ce passage à vide.« Je suis plutôt un joueur qui pense à l'équipe, qui cherche les mouvements des autres. Si je peux marquer, tant mieux, mais ce n'est pas mon objectif principal. » On jurera pourtant à sa joie non feinte que ce 30e but sous le maillot des Bleus (à égalité désormais avec Jean-Pierre Papin et Just Fontaine, ce qui souligne la performance) lui a fait un bien fou, alors qu'il ne traverse pas sa meilleure période en club sous le maillot catalan. Mais le foot ne se résume pas à des statistiques, et Griezmann en a fait la démonstration.Une vraie générositéS'il y en a un qui a parfaitement inauguré le nouveau stade de Tirana, c'est bien lui. Sur une pelouse où les mottes de terre fleurissaient à chaque tacle un peu appuyé, il a multiplié les caviars pour Dubois et Lenglet en première période, et surtout pour Giroud juste après la pause (52e), occasionnant une magnifique parade de Berisha, le gardien albanais. Son altruisme a même desservi l'ancien attaquant de l'Atlético Madrid quand ce dernier a préféré (mal) donné à Ben Yedder (54e) plutôt que de frapper du droit. VIDÉO. Albanie-France (0-2) : place ...