Albanie-France, éliminatoires Euro 2020 : finir premiers, c'est mieux

C'est donc à Tirana, capitale albanaise cernée de moyennes montagnes et d'antennes de télécommunication, que les Bleus vont achever un périple de huit mois. Celui, raccourci par la nouvelle Ligue des nations, des éliminatoires de l'Euro 2020.Dans la ville où se croisent aussi bien des grosses berlines allemandes que des mobylettes qui tractent des carrioles, la France débarque avec deux points d'avance sur la Turquie et un statut de leader à consolider, mais sans fanfaronner, au terme d'une campagne sans extravagance et d'une dernière sortie ultra-poussive contre la Moldavie (2-1).« J'attends plus de mon équipe », a lancé ce samedi Didier Deschamps, qui fêtera sa 100e sélection de sélectionneur dans le stade flambant neuf de la capitale autour duquel un concert était donné ce samedi soir, juste sous les fenêtres de l'hôtel des Français.Si les Bleus avaient besoin de garder la tête froide, ils pourraient se plonger dans le système de qualification et de têtes de série pour l'Euro 2020. Son tirage, le 30 novembre prochain à Bucarest, est à peu près aussi complexe qu'un système de contre pressing à la sauce Guardiola. La France ne pourra pas bénéficier de son rang de champion du monde, puisque seul le parcours au cours de cette campagne éliminatoire compte. Pour résumer, une victoire ce dimanche soir (20h45) lui assurerait quasiment une place dans le premier chapeau. Au pire dans le deuxième, si les résultats qui s'égraineront jusqu'à mardi lui étaient particulièrement défavorables.Vite oublier le France-MoldavieUn nul ou une défaite précipiterait très probablement la France dans le 3e chapeau, les places de « meilleurs deuxièmes » étant promises à la Russie et aux Pays-Bas ou à l'Allemagne. Concrètement, une défaite menacerait les Bleus d'affronter dès le premier tour la Belgique, l'Angleterre, les Pays-Bas ou l'Italie, ainsi que la Croatie ou l'Allemagne, en l'état actuel des ...