Albanie-France (0-2) : revivez la victoire sérieuse des Bleus

Ce qu'il faut retenir :Passeur décisif pour Corentin Tolisso (8e), Antoine Griezmann s'est mué en buteur (31e). Avec 30 réalisations en bleu, il égale Just Fontaine et Jean-Pierre Papin.Déjà qualifiée pour l'Euro 2020 depuis jeudi dernier, l'équipe de France termine en tête du groupe H (25 pts) devant la Turquie (23 pts), également qualifiée.Le tirage au sort de la compétition aura lieu le 30 novembre.22h42. Pour la 100e de Didier Deschamps sur le banc, et grâce à une première période solide, les Bleus terminent en tête du groupe H, deux points devant la Turquie, qui a dominé l'Andorre 2-0. 1er objectif:null Qualification pour l'EURO 2020 null2ème objectif:null Finir premier du groupe nullnull RDV le 30 novembre pour le tirage au sort de l'EURO 2020 ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/PRGC0aB3kV-- Equipe de France nullnull (@equipedefrance) 17 novembre 201922h39. C'est terminé ! La France s'impose 2-0 en Albanie, au terme d'un match sérieux.90'+ 2 : Voulant empêcher une frappe de Manaj, Tolisso se fait mal. Le staff médical des Bleus doit intervenir. Après un long moment, il finit par se relever.90': Il y aura 3 minutes de temps additionnel. VIDÉO. Albanie-France (0-2) : place maintenant à l'Euro pour les Bleus 88': Après avoir pris un coup, Dubois cède sa place à Pavard.86': Le rythme faiblit de plus en plus à mesure que l'on s'approche du coup de sifflet final.85': Remplacement côté bleu. Fekir remplace Ben Yedder.82': Ultime changement pour l'Albanie. Trashi remplace Hysaj.78': Coup franc dangereux concédé par Kimpembe devant la surface des Bleus. C'est dégagé par le mur.76': Touché à la cheville après un contact, Varane peine à reprendre sa place.75': Remplacement pour la France. Souvent en manque de rythme malgré une bonne volonté, Mendy est remplacé par Digne.72': Giroud passe encore tout près du but ! Trouvé par Griezmann, l'ancien joueur d'Arsenal enroule une ...