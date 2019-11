Albanie-France (0-2) : on a aimé, on n'a pas aimé

La prestation de l'équipe de France en Albanie (0-2) conclut en beauté un parcours de qualification que les Bleus terminent à la première place de leur groupe. L'occasion d'un petit bilan.On a aiméLe changement de système. Il n'y a pas d'âge pour surprendre et on peut visiblement être centenaire en ayant envie de tout changer. Didier Deschamps l'a fait en lançant pour la première fois une défense à trois pour son 100e match sur le banc des Bleus. Un système inédit en 3-4-3 qui a porté ses fruits. Après une prestation très faible face à la Moldavie (2-1), on y a vu des Bleus remaniés pleins d'allant et d'envie. Les latéraux ont trouvé des décalages et le trio offensif s'est montré saignant. Face à la multiplication des équipes évoluant à trois derrière et deux pointes, ce système peut-être une nouvelle arme fatale pour les Bleus après des années de succès en 4-4-2. VIDÉO. Albanie-France (0-2) : place maintenant à l'Euro pour les Bleus L'indispensable Griezmann. En l'absence des cadres comme Lloris, Matuidi et Pogba, Antoine Griezmann a encore été le guide de l'équipe de France. Passeur puis buteur pour la première fois depuis sept matchs, le joueur de Barcelone est indispensable en Bleus où il semble prendre une cure de jouvence après son intégration délicate en Catalogne. Dans ce rôle de meneur de jeu, il s'éclate et donne le tournis aux adversaires. Derrière Giroud et Mbappé dans ce système, il pourrait faire encore plus d'étincelles.La résilience de Lenglet. Jeudi au stade de France, son énorme erreur avait précipité l'ouverture du score de la Moldavie (1-2). Le défenseur s'est vite remis avant de livrer une prestation très correcte à Tirana pour sa 7e sélection. Installé entre Varane et Kimpembe dans l'axe de la défense à trois, le joueur de Barcelone s'est fondu dans un rôle qu'il n'a jamais tenu en Catalogne. Une capacité de rebond primordiale pour un ...