Albanie-France (0-2) : les notes des Bleus

Le 3-5-2 expérimenté par Didier Deschamps a montré de belles promesses en Albanie (0-2). Ce système de jeu a offert des libertés aux Bleus qui en ont pour la plupart profité pour s'illustrer.Mandanda : 5,5. Après un premier ballon difficile à gérer (1re), il n'a pas été inquiété. Il a bien bloqué le ballon sur l'une des rares tentatives albanaises (50e).Varane : 5,5. Le capitaine des Bleus a été solide et peu inquiété. Il a bien équilibré la défense lors des nombreuses montées de Dubois.Lenglet : 6. Trois jours après sa bévue contre la Moldavie, le Barcelonais a réalisé une prestation rassurante dans un rôle de sentinelle de la défense inhabituel pour lui. Il n'a pris aucun risque et fait les bons choix entre les couvertures et les interventions aériennes. Il a failli marquer sur corner (39e) et réalisé un retour décisif (59e).Kimpembe : 5,5. Le Parisien a produit une première mi-temps très solide, dans le secteur aérien comme dans les duels. C'est aussi lui qui renverse le jeu avec inspiration pour Giroud sur le deuxième but. Il s'est montré beaucoup plus fébrile en début de deuxième période, sans conséquence.Dubois : 6. Le Lyonnais a profité du système de jeu mis en place par Deschamps pour se focaliser sur ses tâches offensives. Son entente avec Griezmann est prometteuse, à l'image de la passe décisive qu'il lui a adressée après une action où il a traversé la défense avec un peu de réussite. Une bonne frappe (68e). Remplacé par Pavard (88e).Sissoko : 5. Entre ses pertes de balle et son faible rayonnement, sa première mi-temps a été décevante. Ensuite, le milieu de Tottenham est reparti de l'avant.Tolisso : 6,5. Le Munichois a disputé son 6e match consécutif en intégralité avec les Bleus. Sans doute son meilleur, avec un volume de jeu très intéressant et des passes verticales précieuses. Son premier but en sélection, de la tête (21e), complète une bonne prestation, même si sa ...