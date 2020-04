Alban Pellegrin (Koh-Lanta) : "Ahmad, c'est l'Atlético Madrid"

Candidat du Koh-Lanta Johor en 2015 et du Koh-Lanta : Le Combat des héros trois ans plus tard, Alban Pellegrin est aussi un supporter cinglé de l'OL. Alors que la sixième journée de Koh-Lanta se joue vendredi soir, il raconte sa passion pour les deuxièmes et ses faiblesses avec le tableau noir.

Je vis un confinement en appartement, les deux choses qui me manquent sont un jardin et une baignoire. Après, je fais partie de ces gens qui sont tellement admiratifs des personnes qui continuent de travailler que je ne me permets même pas de courir. Je fais mon sport chez moi, quasiment tous les matins, et je sors seulement pour faire mes courses et celles de ma mère. J'étais en télétravail jusqu'à il y a quelques jours et je suis passé en chômage partiel. Je suis agent immobilier chez Foncia. On avait l'avantage de pouvoir encore signer des compromis et des mandats de manière électronique, mais voilà... On sait que c'est une période compliquée, mais comme sur, je reste un éternel optimiste.J'étais un téléspectateur assidu et, un jour, je m'étais dit que j'essayerais de le faire. Puis, en revenant un dimanche d'un cinéma avec ma petite maman, je lui ai demandé de me prendre en photo et j'ai envoyé ma candidature. J'ai eu la chance d'y arriver du premier coup. Marc, le vainqueur de ma saison, avait tenté dix fois. Quand on me demande pourquoi moi et pas un autre, je réponds toujours la même chose : je ne sais pas, il n'y a pas de logique. Il faut savoir mettre en avant sa détermination et reconnaître ses défauts, ce qui n'est pas simple. Pour le reste, on a tous la prétention d'être valeureux et gentil...S'il fallait écrire, je pense que je serais un auteur légitime. J'étais une pipe en matière de tactique. Quand on m'a demandé mon point fort pour, j'ai parlé de ma sociabilité. On s'est un peu moqué de moi pour ça et on a vu avec mon élimination aux Ambassadeurs que ma sociabilité n'a pas suffi...Je suis venu la fleur au fusil, avec mes valeurs. Et quand je suis revenu une deuxième fois, j'avais les mêmes intentions. Quelle erreur...