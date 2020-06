Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alaves surprend la Real Sociedad Reuters • 18/06/2020 à 22:07









Alaves surprend la Real Sociedad par Matthieu Cointe (iDalgo) La Real Sociedad voit ses rêves de Ligue des Champions s'éloigner. Après le succès de l'Atletico Madrid hier à Osasuna (0-5), les hommes d'Imanol Alguacil avaient besoin d'une victoire ce jeudi pour reprendre la 4ème place, directement qualificative pour la LDC. Mais sur la pelouse d'Alaves, la Real s'est logiquement inclinée (2-0). Borja Sainz a ouvert le score peu avant l'heure de jeu, après vérification de l'assistance vidéo. Les deux équipes ont terminé la rencontre à 10, après les expulsions de Zaldua puis de Tomas Pina. Martin Aguirregabiria a définitivement éteint les espoirs adverses avec un nouveau but en toute fin de rencontre. La Sociedad passe 6ème au classement, alors qu'Alaves grimpe à la 12ème place.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.