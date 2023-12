Alaska Airlines rachète Hawaiian Airlines pour 1,9 milliard de dollars

Alaska Airlines a annoncé dimanche qu'elle va racheter une autre compagnie aérienne américaine, Hawaiian Airlines, pour 1,9 milliard de dollars, dont 900 millions de dollars de dette.

Les deux marques continueront à exister selon les termes de l'accord, qui pourrait prendre jusqu'à un an et demi à être finalisé, selon un communiqué.

La cinquième compagnie aérienne américaine disposera ainsi d'une flotte de 365 avions en tout, qui permettront aux passagers d'atteindre 138 destinations.

Basée à Seattle, Alaska Airlines dessert principalement l'ouest américain. Honolulu, la capitale de l'Etat de Hawaï, va devenir sa deuxième principale plaque tournante.

Les résidents de Hawaï bénéficieront d'un "service étendu vers la partie continentale des États-Unis", souligne les deux sociétés, et la fusion va permettre de créer "de nouvelles liaisons vers l'Asie et l'ensemble du Pacifique pour les voyageurs à travers les États-Unis".

Les deux compagnies ont en commun un ancrage dans des zones qui "dépendent particulièrement du transport aérien", l'archipel du Pacifique et l'Etat très rural de l'Alaska.

"L'engagement envers Hawaï demeure inébranlable", assurent-elles, "notamment le maintien d'un service aérien robuste sur les îles voisines et une plateforme plus compétitive pour soutenir la croissance, les opportunités d'emploi pour les employés, l'investissement dans la communauté et la gestion de l'environnement".

"Grâce à l'envergure et aux ressources supplémentaires qu'apporte cette transaction avec Alaska Airlines, nous serons en mesure d'accélérer les investissements dans l'expérience des passagers et la technologie, tout en conservant la marque Hawaiian Airlines", s'est félicité Peter Ingram, le patron d'Hawaiian Airlines cité dans le communiqué.

"Nous sommes également heureux d'apporter une valeur significative et immédiate à nos actionnaires par le biais de cette transaction entièrement en liquide", a-t-il ajouté.