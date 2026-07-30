Alan Rothenberg : « Le gouvernement des États-Unis s’est trop impliqué dans la Coupe du monde 2026 »

S’il y a un « père fondateur » du soccer aux États-Unis, c’est bien lui. Patron du comité d’organisation de la Coupe du monde 1994, superviseur de la création de la MLS, président de la United States Soccer Federation, boss du Mondial féminin 1999, Alan Rothenberg a tout fait et tout connu. Du haut de ses 87 ans, il revient sur la Coupe du monde 2026 avec un regard aussi aiguisé… que très américain.

On ne peut pas commencer sans parler de l’actualité récente : Gianni Infantino veut ouvrir la FIFA aux investisseurs privés. Qu’en pensez-vous ?

C’est un peu ainsi que vont les choses. Aux États-Unis, on est habitués à ce genre de pratiques. C’est comme pour la tarification dynamique du prix des billets, qui a fait polémique. Ça peut paraître choquant vu de l’extérieur, mais ici, ça marche comme ça. Ici, il y a beaucoup de ligues et d’équipes qui ont séparé leurs droits marketing de la gestion opérationnelle, et qui ont fait entrer des investisseurs extérieurs : en MLS, en NFL……

Propos recueillis par Léon Geoni pour SOFOOT.com