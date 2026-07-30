 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alan Rothenberg : « Le gouvernement des États-Unis s’est trop impliqué dans la Coupe du monde 2026 »
information fournie par So Foot 30/07/2026 à 19:31
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Alan Rothenberg : « Le gouvernement des États-Unis s’est trop impliqué dans la Coupe du monde 2026 »

Alan Rothenberg : « Le gouvernement des États-Unis s’est trop impliqué dans la Coupe du monde 2026 »

S’il y a un « père fondateur » du soccer aux États-Unis, c’est bien lui. Patron du comité d’organisation de la Coupe du monde 1994, superviseur de la création de la MLS, président de la United States Soccer Federation, boss du Mondial féminin 1999, Alan Rothenberg a tout fait et tout connu. Du haut de ses 87 ans, il revient sur la Coupe du monde 2026 avec un regard aussi aiguisé… que très américain.

On ne peut pas commencer sans parler de l’actualité récente : Gianni Infantino veut ouvrir la FIFA aux investisseurs privés. Qu’en pensez-vous ?

C’est un peu ainsi que vont les choses. Aux États-Unis, on est habitués à ce genre de pratiques. C’est comme pour la tarification dynamique du prix des billets, qui a fait polémique. Ça peut paraître choquant vu de l’extérieur, mais ici, ça marche comme ça. Ici, il y a beaucoup de ligues et d’équipes qui ont séparé leurs droits marketing de la gestion opérationnelle, et qui ont fait entrer des investisseurs extérieurs : en MLS, en NFL……

Propos recueillis par Léon Geoni pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L’UEFA riposte face au projet de la Fifa
    L’UEFA riposte face au projet de la Fifa
    information fournie par France 24 31.07.2026 07:09 

    L’UEFA a annoncé son opposition au projet de Gianni Infantino d’ouvrir le capital commercial de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Réunis en urgence, les 55 membres de l’instance européenne ont voté à l’unanimité un retrait du Mondial si cette réforme ... Lire la suite

  • L'alpiniste népalais Nirmal Purja, le 21 janvier 2021 à Islamabad après avoir été le premier à atteindre le sommet du K2 en hiver ( AFP / Farooq NAEEM )
    Avalanche au Pakistan: dix disparus dont l'alpiniste Nirmal Purja
    information fournie par AFP 31.07.2026 06:05 

    Dix personnes, dont le grand nom népalais de l'alpinisme Nirmal Purja, sont portées disparues en raison d'une avalanche survenue dans le nord du Pakistan, alors qu'elles se trouvaient en pleine expédition, a annoncé le club alpin du pays jeudi soir. "Le Club alpin ... Lire la suite

  • Les trophées de la Ligue des champions féminines, de la Ligue des champions, de l'Euro masculi et de l'Euro féminin, les quatre principales compétitions organisées par l'UEFA, le 23 février 2024 au siège de la confédération européenne à Nyon (Suisse). Opposée au projet de société commerciale de la Fifa, l'UEFA menace de boycotter les prochaines Coupes d monde ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Investisseurs privés à la Fifa: l'UEFA sort la menace d'un boycott des Coupes du monde
    information fournie par AFP 30.07.2026 23:47 

    Un boycott des Coupes du monde: les fédérations européennes, réunies au sein de l'UEFA, ont menacé jeudi "à l'unanimité" de ne pas participer aux prochaines compétitions de la Fifa si celle-ci ne renonce à son projet dévoilé mardi de créer une société commerciale ... Lire la suite

  • On connaît les équipes qui disputeront le troisième tour de qualification de la Ligue Europa
    On connaît les équipes qui disputeront le troisième tour de qualification de la Ligue Europa
    information fournie par So Foot 30.07.2026 23:09 

    Les jeux sont faits. Ce jeudi soir se déroulait les matchs retours du 2e tour de qualification pour les barrages de la Ligue Europa. Mal en point avant d’aborder son match retour après s’être incliné en Suisse (1-2), Benfica a balayé Saint-Gall à l’Estádio da Luz ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank