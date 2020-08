Alain Roche : " J'adore les challenges, tenter de faire changer les choses "

Trente-cinq ans après avoir commencé sa carrière de joueur professionnel aux Girondins, et dix-huit ans après l'avoir bouclée, toujours avec les Marine et Blanc, Alain Roche est de retour à Bordeaux, cette fois-ci dans le costume de directeur sportif. Depuis sa nomination, le 10 août dernier, entre réunions, consultations et sollicitations, c'est peu dire que l'ancien défenseur est occupé. Mais heureusement, le Briviste cause comme une mitraillette. Entretien serré entre deux rendez-vous, avec un homme de défis. Ce qui tombe bien, vu la situation au Haillan.

" Ce qui m'a décidé, ce sont les discussions que j'ai eues avec le président du club et l'actionnaire, par rapport au projet et surtout la situation interne. J'ai jugé que le challenge ne serait pas facile à relever, mais que ça allait être très intéressant. "

Il y a eu beaucoup d'entretiens entre le club et les actionnaires, pour déterminer si j'étais la personne qui convenait aux investisseurs, tout simplement.Je n'en sais rien ! Il y avait d'autres candidats.J'ai beaucoup réfléchi à la situation du club, et à si j'avais envie de retravailler dans le football dans un tel contexte, c'est vrai. Mais j'avais très envie de replonger.Non, ce qui m'a décidé, ce sont les discussions que j'ai eues avec le président du club et l'actionnaire, par rapport au projet et surtout la situation interne. J'ai jugé que le challenge ne serait pas facile à relever, mais que ça allait être très intéressant. Et puis, c'est quand même Bordeaux, pas n'importe quel club. C'est ici que j'ai commencé et terminé ma carrière de joueur, ma famille est ici... L'envie de replonger dans le football trottait dans ma tête depuis bien longtemps, et quand une opportunité