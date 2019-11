Alain Minc : «Mettre en doute la retraite, c'est rendre 25 millions de Français anxieux !»

Il avait, le premier, plaidé dans « Le Parisien - Aujourd'hui en France », le 6 octobre, pour que la réforme des retraites s'applique uniquement aux nouveaux entrants sur le marché du travail. Ce que l'on appelle la « clause du grand-père ». Au moment où Emmanuel Macron et Edouard Philippe semblent, dans la plus grande confusion, hésiter sur le contenu du texte, Alain Minc les presse de ne pas saborder cette piste de travail. LIRE AUSSI > Réforme des retraites : tous perdants, conclut un collectif d'expertsAlors que l'exécutif paraît en outre préparer les esprits à des mesures sur l'âge légal ou la durée de cotisation, l'essayiste, proche du président dont il est un interlocuteur régulier, l'assure : c'est inéluctable à court terme.Après avoir présenté la «clause du grand-père» comme une solution possible, l'exécutif semble ne plus en vouloir. On n'y comprend plus rien !ALAIN MINC. Je trouve, d'abord, cette expression totalement absurde. Elle est inspirée des mœurs financières de Wall Street et utilisée délibérément par ceux qui veulent disqualifier cette solution. À la rigueur, on devrait parler de « clause du petit-fils » ! À mes yeux, il est évident qu'il faut appliquer la réforme uniquement aux nouveaux entrants sur le marché du travail, quitte à permettre à ceux qui sont dans le régime actuel de rejoindre le nouveau système volontairement. La retraite, c'est un élément constitutif du contrat que chacun passe avec la société quand il entre dans la vie professionnelle. Changer les règles en cours de jeu, c'est donc extraordinairement difficile. On touche là à quelque chose de substantiel.La ministre de la Santé a estimé jeudi que cette solution n'était «pas crédible»... Lorsque des responsables comme Agnès Buzyn ou Jean-Paul Delevoye (NDLR : Haut commissaire du gouvernement aux Retraites) déclarent que le régime pour les primo-arrivants - je préfère cette ...