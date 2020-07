Alain Gadoffre : "Après son but en or, Trezeguet cherche tout de suite la communion"

Le 2 juillet 2000, aux environs de 22h15, à Rotterdam, David Trezeguet claquait le but de sa vie. Une volée du gauche qui donnait la victoire (2-1) à la France en finale de l'Euro, face à l'Italie, en prolongation. Photographe pour Onze Mondial à l'époque, Alain Gadoffre était là, près du poteau de corner, pour immortaliser ce moment mythique.

Je n'ai même pas vu le centre de Pirès ! Quand je suis sur Trezeguet, il a déjà marqué. De mémoire, la seule photo où on le voit vraiment frapper a été prise derrière le but, soit par un photographe, soit par un appareil en télécommande. Je suis tellement dans ma mission que je ne crie pas de joie quand Trezeguet vient vers moi. Pourquoi il vient là ? Je ne sais pas. Il aurait pu se tourner directement vers ses copains, vers Pirès, mais il vient vers moi. Il enlève tout de suite son maillot. Je le vois arriver, je fais plusieurs photos. Il y a Thierry Henry qui suit Trezeguet et explose de joie, les bras en l'air. Ensuite, il y a ses copains qui font un amoncellement, près des panneaux de publicité. Là, Trezeguet est quasiment à deux mètres de moi.Sincèrement, non. Tout ce que je me dis, c'est :Parce que je n'étais pas équipé à ce moment-là pour faire des clichés au grand angle - si par exemple il avait enjambé les publicités et qu'il était venu au contact des spectateurs, comme l'a fait Zidane en 98. Rotterdam, c'est un stade particulier pour les photographes, car il n'y a pas beaucoup de place. Contrairement au Stade de France