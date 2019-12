Alain Carignon : « L'élection municipale n'est pas le privilège des partis »

24 ans après, le revoilà ! Maire de Grenoble entre 1983 et 1995 et ministre de l'Environnement au milieu des années 1980, Alain Carignon a décidé de remettre le couvert pour les municipales de 2020 à Grenoble. Dans un récent sondage Odoxa CGI commandé par France Bleu, France info et Le Dauphiné libéré, Alain Carignon était crédité de 20 % des intentions de vote, derrière le maire sortant Éric Piolle (32 %) et devant la candidate de La République en marche, Émilie Chalas (18 %). Mais à 70 ans, l'homme ne craindrait presque rien. Ni les sondages ni son passé. Celui qui a été condamné en 1996 à cinq ans d'emprisonnement et cinq ans d'inéligibilité pour « corruption et usage de faux » ? une peine dont il a effectué 29 mois ? dit avoir payé sa dette. « Il faut tout assumer, y compris ses fautes », explique-t-il au Point. Y compris, aussi, d'affronter le maire EELV sur son propre terrain : l'écologie.Le Point : Il y a 24 ans, vous aviez quitté le conseil municipal grenoblois en raison des affaires de corruption qui vous ont valu de la prison ferme. Qu'est-ce que ces 29 mois de détention ? et les années de « ?réprouvé » qui ont suivi ? vous ont appris ? Alain Carignon : C'est la véritable sortie de l'adolescence, ce moment de l'existence où on comprend qu'on ne peut plus échanger sa vie contre une autre. Il faut tout assumer. Y compris ses fautes. Accepter d'en rendre compte en toute...