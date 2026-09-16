Al-Taawoun sanctionné pour les chants sur Diogo Jota

Il reste encore plein de bêtises à sanctionner dans ce monde, mais c’est fait pour celle-ci. La Fédération saoudienne a réagi à la suite des chants à l’encontre de Diogo Jota , décédé dans un accident de la route, aux côtés de son frère, le 3 juillet 2025, entonnés samedi dernier par les supporters du club d’Al-Taawoun .

Leur objectif ? Déstabiliser son ancien coéquipier et ami Ruben Neves au cours d’un match entre Al-Hilal et leur équipe (0-6). Neves avait alors réagi en zone mixte : « J’espère qu’ils n’iront pas prier après ça ». …

MB pour SOFOOT.com