Al-Khelaïfi : « Ce tirage va obliger tout le monde à être prêt »

Pression Saint-Germain.

Le PSG a hérité d’un groupe particulièrement relevé en Ligue des champions et devra se défaire du Borussia Dortmund, de l’AC Milan et de Newcastle pour se qualifier pour la douzième fois consécutive en huitièmes de finale. « C’est un groupe compliqué, mais c’est la meilleure compétition de clubs en Europe et même au monde. On aime toujours cette compétition et le fait de jouer de grands matches, les joueurs, le staff, le coach, vous aussi les médias… Il y a de l’ambition, de la motivation. Ce tirage va obliger tout le monde à être prêt, être professionnel, donner, travailler », a réagi Nasser Al-Khelaïfi depuis Monaco.…

TB pour SOFOOT.com