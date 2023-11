information fournie par So Foot • 07/11/2023 à 12:28

Al-Khelaïfi : « C'est formidable de voir Mbappé à la tête du PSG »

Petit à petit, le feuilleton refait son nid.

Samedi dernier, en voulant éteindre un début d’incendie, du moins ce qu’il en dit, le Real Madrid a plutôt jeté de l’huile sur un feu qui ne demandait qu’à s’embraser de nouveau. Dossier phare du dernier mercato, la situation contractuelle de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres, alors qu’il sera libre de tout contrat en janvier. Interrogé par la Gazetta dello Sport , Nasser Al-Khelaïfi a évidemment été interrogé sur le sujet. « Je n’ai pas vu leur déclaration, nous sommes tous concentrés sur nous-mêmes et sur notre football, pas sur les autres » , a-t-il déclaré, d’une langue de bois maîtrisée. Il a même botté en touche, ou continué sa stratégie de charme, en couvrant son capitaine de compliments, plus qu’en parlant de ses rivaux sur le marché : « Je le répète : Kylian est le meilleur au monde, c’est formidable de le voir à la tête du PSG et de la France. Il a un effet positif sur nos jeunes, il nous aide à construire notre avenir. » …

JF pour SOFOOT.com