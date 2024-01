Al Ittihad « furieux » du retard de Karim Benzema

Le retard du peuple.

Karim Benzema, Ballon d’or 2022, serait en froid avec son équipe d’Al-Ittihad (Arabie saoudite) depuis quelques jours. Selon l’AFP (qui l’a appris par une source proche du club), il a fait son retour au club jeudi, avec 17 jours de retard, ce qui a rendu furieux son club. Selon cette même source, les dirigeants arabes se disent « furieux de ce qui s’est passé » . Le Gone va prendre part à une réunion avec la direction du club saoudien et l’entraîneur Marcel Gallardo, pour envisager « l’avenir du joueur ». « Benzema est le capitaine du club et reste engagé », affirme la source. Arrivé cet été, KB9 facture 9 buts et 5 passes décisives depuis le début de saison, et n’est pas épargné par les critiques. Al-Ittihad, est classé 7 e de la Ligue saoudiennen après trois défaites consécutives en championnat.…

QF pour SOFOOT.com