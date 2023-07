Al-Hilal-Mbappé, l’offre de l’indécence

Kylian Mbappé pourrait bien s'envoler pour l'Arabie saoudite avec un salaire de 700 millions par an à la clé... Une preuve, s'il en fallait encore une, que le football marche sur la tête. Jean-Michel Moralisateur a un coup de gueule à pousser.

Cet été est bien celui des Saoudiens. Ils rachètent tout ce qui tape dans un ballon ! Mais là, ils pourraient bien aller trop loin. Comment ne pas ressentir une profonde injustice lorsqu’un matin, après quelques minutes sur ce fléau qu’on appelle « réseaux sociaux » – qui n’ont rien de sociaux –, on peut lire qu’un club de foot propose un milliard d’euros pour faire venir un être humain ! Le monde ne tourne vraiment pas rond, et le football circus marche sur la tête. Il paraît que le club d’Al-Hilal voudrait profiter de la discorde entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain pour faire venir le petit prodige français. Le fleuron de la nation. La fierté des nôtres. 300 millions pour l’arracher au PSG, et un contrat valant 700 millions sur un an.

Le pognon et la honte

À l’heure où la France se déchire en deux, cette offre mirobolante est écœurante. Dégueulasse. Excusez le langage, mais il faut bien s’adapter au grossier de la situation. À l’époque, jouer au foot n’était pas une question d’argent. Michel Platini jouait pour des clopinettes, et Marius Trésor s’excusait presque au moment de toucher son chèque. 700 millions pour courir en short derrière un ballon… Demandez à « Justo » s’il se préoccupait de la somme qui était versée sur son compte en banque à la fin du mois ! Il ne vous répondra pas parce qu’il est décédé, mais soyez sûrs que la passion l’emportait sur le reste. N’y aurait-il pas une meilleure manière d’utiliser ce colossal pécule ? La faim dans le monde, la pauvreté, les enfants soldats, la cagnotte pour les parents du petit Émile, l’accès aux soins… Ce sont quelques exemples de causes où il semble plus judicieux d’investir plutôt que pour attirer un bonhomme, aussi talentueux soit-il, qui tape dans une balle.…

Par Jean-Michel Moralisateur pour SOFOOT.com