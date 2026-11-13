Al Gore fustige le pouvoir de veto "insensé" de l'Arabie saoudite dans les négociations sur le climat

L'ancien vice-président américain Al Gore lors d'une conférence de presse à Paris le 29 mars 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

L'ancien vice-président américain Al Gore estime qu'il est "littéralement insensé" que des pays producteurs de pétrole comme l'Arabie saoudite puissent bloquer l'action mondiale contre le changement climatique et appelle, dans une interview accordée à l'AFP, à des réformes en profondeur des négociations de l'ONU.

Pour Al Gore, qui s'exprimait en marge de la grande réunion annuelle sur le climat COP31 à Antalya, en Turquie, les discussions ne devraient plus reposer sur le modèle du consensus mais sur celui d'une "supermajorité".

L'Arabie saoudite et d'autres pays producteurs d'énergies fossiles, dont la Russie et l'Inde, sont en effet régulièrement accusés d'utiliser leur pouvoir de veto de fait pour freiner l'adoption d'un langage plus ferme sur le pétrole, le charbon et le gaz dans les négociations sur le climat.

"On entend de plus en plus de voix soutenant l'abandon de ce qu'on appelle le modèle du consensus", a déclaré Al Gore. "L'idée qu'un pays comme l'Arabie saoudite puisse bloquer toute velléité du reste du monde est littéralement insensée. Nous faisons face à la menace la plus grave pour l'avenir de l'humanité que nous ayons jamais connue", a-t-il ajouté.

Le lauréat du prix Nobel de la paix a également accusé l'Arabie saoudite de tenter de "saboter" le travail du groupe d'experts scientifiques de l'ONU sur le climat, le Giec.

Le gouvernement saoudien n'a pas répondu à une sollicitation de l'AFP.

Galvanisés par Trump

Près de 200 pays se sont pour la première fois mis d'accord en 2023 à la COP28 à Dubaï pour engager la transition hors des énergies fossiles. Le compromis a été âprement négocié, les grands pays producteurs de pétrole résistant vivement.

Les États-Unis, acteur majeur des négociations de la COP par le passé, ont par ailleurs cessé de participer aux discussions climatiques de l'ONU depuis le retour au pouvoir du président Donald Trump en 2025.

"Le changement d'approche adopté par Donald Trump encourage les grands pollueurs à travers le monde", a regretté Al Gore.

La COP30 au Brésil l'an dernier s'est conclue sans aucune mention explicite des énergies fossiles dans l'accord final. Certains en ont imputé la responsabilité à l'Arabie saoudite, la Russie et l'Inde.

A Antalya, le ministre saoudien de l'Énergie et la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, ont défendu lors de leurs discours devant les autres chefs d'État le droit de leurs pays à développer leur industrie pétrolière.

La Turquie porte bien une initiative visant à accélérer l'électrification des transports, des bâtiments et de l'industrie, avec pour objectif de porter la part de l'électricité dans la consommation mondiale d'énergie à 35 % d'ici 2035. Mais le texte ne précise pas comment doit être produite l'électricité, ce qui laisse la porte ouverte à la possibilité d'utiliser des énergies fossiles.

Al Gore estime que l'initiative turque devrait être "assortie de l'exigence d'utiliser autant que possible les énergies propres pour atteindre cet objectif".

L'ancien vice-président américain participe lui-même à un projet, baptisé Climate TRACE, qui utilise l'imagerie satellitaire et l'intelligence artificielle pour suivre les émissions de gaz à effet de serre. Il a présenté à l'occasion de la COP31 une nouvelle analyse montrant que la mise en œuvre de l'objectif d'électrification porté par les Turcs, s'il est accompagné d'un verdissement des réseaux électriques, pourrait doubler les réductions d'émissions.

"pas là pour interférer"

Malgré l'absence du gouvernement américain à la COP31 et l'abandon par l'administration Trump de nombreuses politiques sur le climat, Al Gore se veut optimiste après la lourde défaite infligée au Parti républicain lors des élections de mi-mandat.

"Un certain nombre de mesures seront tellement populaires auprès du grand public qu'après les élections, (Trump) sera sous forte pression pour accepter certaines d'entre elles", a-t-il déclaré, évoquant le rétablissement des crédits d'impôt pour les véhicules électriques.

Une délégation du Congrès composée entièrement de démocrates doit participer à la COP31 ce week-end. Al Gore minimise toutefois l'influence qu'elle pourrait avoir sur les négociations en tant que telles, en l'absence d'une délégation officielle du gouvernement américain.

Cette absence a toutefois, à ses yeux, une certaine vertu: au moins certains membres de l'administration Trump ne sont pas à Antalya "pour interférer directement dans les négociations" et tenter ainsi de bloquer l'action climatique.