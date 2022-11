Al-Annabi Ultras : le kop d'emprunt des Qataris

Pour animer ses tribunes, le Qatar a pu compter sur un groupe d'un millier d'hommes venus des quatre coins du monde arabe. Si la démarche reste louable, elle met toute la lumière sur les limites d'un pays dépourvu de culture foot et a fortiori ultra.

Pays-Bas Qatar 29/11/2022 à 16:00 Coupe du monde Diffusion sur

À 14 heures, aux pourtours du stade Al-Thumama, l'ombre est une denrée rare. Alors pour Mustafa et la vingtaine d'hommes au T-shirt rouge grenat qui butinent autour de lui, un panneau d'information de deux mètres sur cinq fera l'affaire comme point de rendez-vous. Cela n'empêche pas les gouttes de sueur de perler sur le front dégarni de ce bonhomme rondouillet, revêtant lui un maillot blanc siglé "Qatar". Et pour cause : avec l'aide de trois de ses camarades et à moins d'une heure du coup d'envoi du match face au Sénégal, il doit distribuer un à un les 1000 billets qu'ils ont en leur possession., assure-t-il, triturant dans tous les sens son paquet de tickets cartonnés. Il tente d'être le plus méticuleux possible, inscrivant à côté de chaque patronyme le numéro du billet correspondant. Les bénéficiaires, eux, attendent sagement leur tour, puis tendent la main comme on recevrait une ostie pour la communion.Cela tombe bien, c'est justement de communion dont il est question. Cette bande est justement LA frange du public qatarie chargé d'assurer l'ambiance, à la force de ses cordes vocales et de ses bras. Que ce soit face à l'Équateur ou au Sénégal, il était… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com