Al-Ahli continue son mercato de glouton

Pas de morale pour Demiral.

Notamment passé par Sassuolo, Alanyaspor et la Juve, Merih Demiral (25 ans) file lui aussi en Saudi Pro League, du côté d’Al-Ahli. Le club saoudien a posé 20 millions d’euros pour le joueur de l’Atalanta selon la presse italienne. Le défenseur international turc (39 capes pour 2 réalisations, et un Euro disputé en 2021) signe trois ans. Il rejoint ainsi Ryad Boudebouz (arrivé il y a un an), Édouard Mendy, Roger Ibañez, Ezgjan Alioski, Franck Kessié, Allan Saint-Maximin, Riyad Mahrez et Roberto Firmino (arrivés cet été).…

JB pour SOFOOT.com