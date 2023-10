information fournie par So Foot • 01/10/2023 à 00:11

Akliouche, ça fait mal

Propulsé titulaire suite aux absences de Takumi Minamino et d'Aleksandr Golovin, Maghnes Akliouche a parfaitement croqué dans l’opportunité qui lui a été donnée ce samedi soir face à l’OM (3-2). Auteur d’un superbe doublé, le jeune espoir français a montré qu’il pouvait être plus qu’un joueur de rotation pour l’AS Monaco.

Ce Monaco-Marseille était plein de petites attractions. La première de Gennaro Gattuso sur le banc de l’OM était évidemment la curiosité principale de ce samedi soir, l’association Folarin Balogun-Wissam Ben Yedder valait aussi le coup d’œil, mais les projecteurs ont finalement été attirés par le fougueux Maghnes Akliouche. Titularisé pour la première fois de la saison par Adi Hütter, en raison notamment d’absences majeures dans le secteur offensif monégasque – Takumi Minamino et Aleksandr Golovin, auteurs d’un énorme début de saison, étaient forfaits -, celui qui a récemment été appelé par Thierry Henry avec les Espoirs a régalé, au point de claquer un doublé permettant à son équipe de rafler la mise (3-2) et de prendre au passage les commandes de la Ligue 1.

Les promesses de Maghnes

La soirée avait pourtant bien mal commencé pour l’ASM, surprise au bout d’une trentaine de secondes par l’ouverture du score d’Iliman Ndiaye. Mais il n’y a pas eu de vent de panique pour des Monégasques sûrs de leur force, et qui sont vite revenus à hauteur grâce au jeune talent français, idéalement mis sur orbite par Ben Yedder. Après l’entracte, bien mérité pour les deux formations qui ont livré une bataille de tous les instants en première période, c’est encore Akliouche qui a fait vaciller une défense marseillaise aux abois toute la soirée, en déclenchant une reprise en première intention, ne laissant aucune chance à Pau López. Un doublé qui confirme les promesses entrevues depuis fin 2021 pour celui qui avait été lancé en pro par Niko Kovač à l’époque, mais n’avait globalement eu que des bribes de match pour s’exprimer. « Leur petit numéro 10 nous a posé pas mal de problèmes, dans son placement. Il prenait souvent la profondeur, après il décrochait, c’était assez difficile » , a d’ailleurs souligné Samuel Gigot après la partie au micro de Canal+, faisant bien référence au numéro 21 de l’ASM et non à WBY, qui porte le 10 dans le dos.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com