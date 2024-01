Ajax : dans les peurs d’Amsterdam

Ajax vit sa pire saison depuis 1964. Mais aux tristes résultats sportifs et remous dans l'organigramme est venu se greffer le retour des hooligans, énervés comme rarement.

« Nous avons enfin un vrai coach digne d’Ajax ! » s’exclame Jan*, la voix tremblante d’émotion. « John van ‘t Schip va remonter la barre ! La victoire de ce week-end (3-2 contre Go Ahead Eagles, NDLR) le montre bien. » Fan du club depuis son plus jeune âge, ce trentenaire ne rate pas une miette de l’actualité autour de son club, et commençait à s’inquiéter de la perte de vitesse de son club favori. Le 21 décembre 2023, l’équipe d’Amsterdam, le grand Ajax, se fait battre par l’USV Hercules (3-2) . Une ode à la mythologie grecque, mais surtout un mythe qui s’effrite : cette élimination de la Coupe des Pays-Bas par un club de quatrième division est aussi la première défaite ever des Lanciers face à un club amateur. L’Ajax touche donc le fond dans ce qui est alors son pire début de saison depuis 1964. Le 10 janvier 2024, la sentence tombe : le directeur sportif Maurits Hendriks ne terminera pas son contrat et quittera son poste le 1 er mars. Il suit Sven Mislintat, directeur technique, licencié en septembre dernier. « Alex Kroes va arriver en mars en tant que directeur, et de nouveaux joueurs vont être achetés, c’est un nouveau départ », espère Jan. Et l’arrivée de Jordan Henderson lui donne déjà en partie raison.

Pourtant, cette chute vertigineuse n’a pas débuté à l’été dernier. La prise d’élan date de février 2022. Jusqu’alors, l’Ajax contemporain, cette écurie historique qui avait atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2019 avec un certain panache, reposait sur trois piliers. Chacun d’entre eux s’est effondré, l’un après l’autre, et a laissé place au chaos actuel. Le premier, Marc Overmans, se voit obligé de démissionner de son poste de directeur du football le 7 février 2022, après un scandale impliquant « des messages inappropriés » à ses collègues féminines. En avril de la même année, le manager Erik ten Hag, second pilier donc, annonce son départ pour Manchester United après cinq ans de travail. Edwin van der Sar, dernier pilier et directeur général du club, quittera, lui, le navire le 30 mai 2023 après plus d’une décennie au sein de la direction, jugeant la « période incroyablement difficile ». Ce dernier sera victime d’une hémorragie cérébrale l’été suivant, mais s

Par Margaux Solinas, à Amsterdam pour SOFOOT.com