Ajax Amsterdam-AZ Alkmaar, le topper qui ne fait pas peur

Pour une fois, le topper de l'Eredivisie ne mettra pas aux prises l'Ajax et le PSV ce dimanche. Car cette saison, le rival n°1 des Lanciers se nomme l'AZ Alkmaar. Un club aux 25 millions d'euros de budget qui ne compte que trois points de retard sur le leader, avant le déplacement à la Johan Cruijff Arena. Mais si cette affiche fleure bon la quintessence du foot néerlandais sur le papier entre deux formations assez voisines dans le jeu (offensif), la forme actuelle des deux écuries laisse plutôt présager un choc au rabais. Pas une bonne nouvelle pour une Eredivisie sur la pente descendante, et qui a plus que jamais besoin de locomotives en bonne santé.

AjaxAZ Dimanche 1er mars à 20h Eredivisie

Irrésistibles de A à Z

La saison dernière, l'Ajax et l'AZ étaient séparés par un gouffre : 28 points départageaient le champion et le quatrième d'Eredivisie. Aujourd'hui, trois seulement les séparent. Et zéro, ce dimanche ? Moribond en terres orange (trois défaites consécutives à l'extérieur) et sinistré en Europe (froidement éliminé de la C3 par Getafe, ce jeudi), l'Ajax ne peut absolument pas se permettre l'humiliation de laisser l'AZ faire copain-copain. Sous peine de basculer pour de bon dans une "" qu'Erik ten Hag a lui-même reconnue, le week-end dernier.Un état de fait qui doit autant aux déboires des Lanciers cette saison qu'à l'exercice bluffant des(littéralement, les Têtes de fromage). Grand habitué des places 3 et 4, l'AZ s'offre un joli frisson en 2019-2020 grâce à une combinaison de facteurs favorables. Un jeu offensif flamboyant, un entraîneur (Arne Slot) réputé pour son management Lire la suite de l'article sur SoFoot.com