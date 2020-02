So Foot • 13/02/2020 à 22:15

Ajaccio redémarre, Troyes enfonce Caen

Vainqueur d'Orléans à l'extérieur (0-3), Ajaccio redémarre et se rapproche de Lens. Dans le même temps, l'ESTAC a enfoncé Caen dans les tous derniers instants de la partie (0-1) tandis que Valenciennes a dégoûté Sochaux au terme d'un match fou. Le HAC, défait par le Paris FC (1-0) a également raté l'occasion de se rapprocher du Top 5 et Niort a craqué sur la pelouse de Grenoble (3-1). De leurs côtés, Auxerre, Chambly, Le Mans et Rodez assurent les traditionnels 0-0 de la journée.

Orléans 0-3 Ajaccio

A l'occasion de ce quasi-match des extrêmes, réagir est le mot d'ordre pour Orléans, qui reste sur trois défaites d'affilée, mais aussi pour Ajaccio, défait la semaine dernière face à Auxerre (2-3). Mais l'ACA est une machine de guerre à l'extérieur, avec déjà huit victoires loin de François-Coty. De fait, les Corses dominent largement la rencontre mais doivent attendre la fin de la période pour concrétiser : dans le rond central, Gaétan Courtet anticipe une passe en retrait orléanaise, et en une touche, sans contrôle, adresse du rond central un lob soyeux qui trouve le filet de Letellier (41). En deuxième mi-temps, le rapport de force s'inverse : tandis qu'Ajaccio se contente de maîtriser et d'évoluer en contres, Orléans monopolise le ballon. Mais l'ACA décide de tuer le match en plantant deux nouvelles banderilles, la première par Cuypers (71), la seconde par Courtet (77). Le score ne bouge plus : Ajaccio, 3, se rapproche à deux points de Lens, Rodez, triste dernier du National., comme le nombre de victoires à l'extérieur d'Ajaccio (en treize matchs), meilleure équipe de D2 hors de ses bases.