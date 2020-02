So Foot • 21/02/2020 à 22:12

Ajaccio passe devant Lens, Orléans surprend le HAC

Grâce à son succès acquis contre Le Mans à domicile (2-0), l'AC Ajaccio sourit et s'installe à la deuxième place derrière Lorient, également vainqueur à Rodez (0-1). Du côté des déçus, Le Havre est en crise après une défaite sur sa pelouse contre l'US Orléans, pourtant lanterne rouge (1-2) tandis que Grenoble lâche trois points à domicile contre Châteauroux (0-1). Au forceps, Niort et Paris s'offrent respectivement les scalps de Valenciennes et Clermont sur le même score : 1-0.

Rodez 0-1 Lorient

Clermont 0-1 Paris FC

Il fallait sortir de cette mauvaise spirale de deux défaites consécutives pour Lorient, la mission est accomplie. Au terme d'une belle combinaison entre Yoane Wissa et Vincent Le Goff, Pierre-Yves Hamel arme une tête imparable pour Arthur Desmas et les Merlus prennent les devants. Malgré tout, Rodez ne lâche pas l'affaire et Pape Sané se retrouve tout proche d'égaliser sur une tentative de tête qui échoue de quelques millimètres. Petit à petit, les Ruthénois mettent les bouchées doubles mais la tête de Pierre Bardy est bien claquée au-dessus par Paul Nardi. Voilà Lorient qui creuse l'écart sur Lens, futur hôte de Caen ce samedi après-midi., comme le nombre de buts encaissés par Lorient dans le dernier quart d'heure. Pas cette fois, c'est déjà ça.