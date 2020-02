Ajaccio continue son Tour de France, Caen dompte les Chamois

27 buts, quatre rouges, des scénarios fous, quelques douceurs : mardi soir, la soirée de Ligue 2 a, de nouveau, été assez folle et a vu Lorient passer la barre des 50 points tout en assurant sa place de leader devant Lens, vainqueur de Troyes (1-0), et Ajaccio, imperturbable sur le terrain du Paris FC (2-3). En vrac, on a aussi vu Préjuce Nakoulma marquer, Châteauroux poursuivre sa romanche avec l'infériorité numérique et Benjamin Jeannot inscrire un doublé.

Le gros coup : Clermont trace sa petite route

La gamelle : le Paris FC s'enlise

Au lendemain du nul du Havre à Grenoble (1-1), Clermont avait l'occasion de rentrer dans le top 5 en cas de bonne performance à Auxerre, tout en espérant une glissade de l'ESTAC à Lens. Voilà qui est fait au terme d'un nul équilibré (0-0) qui permet à la bande de Pascal Gastien de maintenir sa bonne forme et d'égaliser la meilleure série de son histoire en Ligue 2 (10 matchs consécutifs sans défaite). L'AJA, de son côté, stagne, alors que Jean-Marc Furlan rêvait de "" l'Abbé-Deschamps. Toujours dans les hauteurs du championnat, le Racing a fait le boulot en dominant difficilement un Troyes (1-0) réduit à dix et séché par un but de Corentin Jean, alors que Lorient et l'AC Ajaccio n'ont pas tremblé, eux aussi.Et pourtant, tout semblait parfait : la première convaincante de Vincent Koziello, un doublé de Jérémy Ménez, puis... patatras. Mardi soir, le Paris FC, incapable de s'imposer en championnat depuis novembre, a espéré sortir un petit peu la tête de l'eau et a eu la possibilité de le faire en fin de match par l'intermédiaire de Jonathan Pitroipa. Mais l'AC Ajaccio, piqué par sa défaite subie face à Châteauroux vendredi dernier, est passé par là et a confirmé son statut d'équipe référence de Ligue 2 à l'extérieur en faisant pour de bon taire Charléty grâce à un but inscrit en