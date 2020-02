Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ajaccio cale, Troyes et Clermont se rapproche Reuters • 07/02/2020 à 22:43









Ajaccio cale, Troyes et Clermont se rapproche par Samuel Martin (iDalgo) L'AC Ajaccio manque l'occasion de conserver son avance sur le 4e de la Ligue 2. Défaits dans un match fou face à l'AJ Auxerre (2-3), les Corses voient leurs rivaux re-pointer le bout de leur nez. En effet mené rapidement par Valenciennes, Clermont renverse les Nordistes (1-3) et revient à un point de l'ACA. Après trois défaites consécutives, Troyes se reprend en venant à bout de Châteauroux (2-0). Les hommes de Laurent Batlles restent dans la course en revenant à égalité avec les Auvergnats. Derrière, Le Havre lâche du lest en concédant le match nul dans le derby face à Caen (1-1). Après huit matchs sans la moindre victoire, Franck Passi a enregistré sa première victoire avec Niort lors de la réception d'Orléans (2-0). Un succès, le Paris FC de Jérémy Ménez (auteur d'un but) l'attendait depuis novembre et il est enfin arrivé en s'imposant contre Chambly à Charléty (1-2). Réduit à 10 dès la 12e minute avec l'expulsion de Diedhiou, Sochaux l'emporte quand même au profit du Mans (1-0). Enfin, Nancy concède son 15e match nul de la saison à Rodez (1-1).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.