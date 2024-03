information fournie par So Foot • 02/03/2024 à 13:14

Aitana Bonmati : « J’aimerais que l’on se souvienne de moi comme quelqu’un qui a tenté de faire bouger les choses »

Bouger le milieu de terrain des Bleues ne lui a pas suffi.

Etincelante lors de la victoire de la Roja en Ligue des Nations, Aitana Bonmati a garni son palmarès déjà bien rempli (Ligue des champions, championnat, Coupe du monde) d’un nouveau trophée avec sa sélection. De quoi compléter la collection de celle qui a aussi décroché le Ballon d’or l’an dernier. Dans une interview accordée au Guardian , la milieu du Barça est revenu sur sa carrière, depuis ses débuts dans les équipes locales, au sein d’une famille pourtant pas très foot, ce qui ne l’a pas empêché d’être vite passionnée. « Je dirais que c’est inné, parce que dans ma famille, on ne vivait pas pour le foot », se souvient celle qui a débuté dès 6 ans. Rapidement repérée par le FCB, alors qu’elle ne pouvait plus jouer en équipe mixte, elle ne s’y voyait pas forcément faire carrière, tant la situation du football féminin ne lui laissait pas envisager une telle possibilité il y a quelques années. Elle avait même déjà d’autres plans pour devenir pro : « C’était impossible d’y penser. A cette époque il n’y avait pas de football pro chez les femmes, même à Barcelone. […] J’avais passé des examens pour aller dans des facs aux Etats-Unis et j’étais en contact avec l’université d’Oregon. »…

JF pour SOFOOT.com