Aitana Bonmatí, Ballon d’or de la normalité

Après deux années de règne d’Alexia Putellas, Aitana Bonmatí est venue récupérer son dû ce lundi au Théâtre du Châtelet : un Ballon d’or. Seul titre qui manquait à la milieu de terrain du Barça après une saison extraordinaire.

Si chaque année France Football se tue à entretenir le suspense des noms des gagnants du Ballon d’or, celui d’Aitana Bonmatí était sans doute le secret le moins bien gardé de la saison. Au palmarès de la joueuse de 25 ans cette saison : une Coupe du monde, une Ligue des champions, une Liga et une Supercoupe d’Espagne. Et puisque le jury s’entête à répéter que le premier critère pris en compte est celui de la performance individuelle, la milieu du Barça peut aussi se targuer d’avoir été élue meilleure joueuse du Mondial et de la Ligue des champions. En plus d’avoir déjà été nommée meilleure joueuse de l’année 2023 par l’UEFA. Une trajectoire extraordinaire pour celle qui porte le numéro de Cruyff au Barça et celui de Xavi avec l’Espagne. Un bon résumé de la joueuse qu’elle est.

AITANA BONMATI IS THE 2023 WOMEN’S BALLON D’OR!#ballondor pic.twitter.com/e1TEWWBr8C…

Par Anna Carreau pour SOFOOT.com