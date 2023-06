Aïssa Laïdouni, tombé loin du nid

Berlin, Deutschland, 29.04.2023: Aïssa Laïdouni (Union Berlin) kontrolliert den ball waehrend des Spiels der 1. Bundesliga zwischen 1. FC Union Berlin vs Bayer 04 Leverkusen im Stadion An der Alten Foersterei am 29. April 2023 in Berlin, Deutschland. (Foto von Ulrik Pedersen/DeFodi Images) Berlin, Germany, 29.04.2023: Aïssa Laïdouni (Union Berlin) controls the ball during the 1. Bundesliga match between 1. FC Union Berlin vs Bayer 04 Leverkusen at Stadium An der Alten Foersterei on April 29, 2023 in Berlin, Germany. (Photo by Ulrik Pedersen/DeFodi Images) DFB / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. - Photo by Icon sport

Aïssa Laïdouni a crevé l'écran au Mondial 2022 sous le maillot de la Tunisie, il jouera l'an prochain en Ligue des champions avec l'Union Berlin. Il est temps d'en savoir un peu plus sur ce garçon de Montfermeil recalé par Angers et snobé par l'Algérie.

Samedi 27 mai dernier, se tenait la 34 e et dernière journée de Bundesliga. Un épilogue crucial pour le titre, mais aussi pour la course à la qualification en Ligue des champions. L’Union Berlin, tube de la saison en Allemagne, devait gagner contre le Werder pour y participer. Et les hommes d’Urs Fischer ont parfaitement rempli leur mission, en décrochant le pompon face au Werder Brême (1-0), dans un Stadion An der Alten Försterei chauffé à blanc. Une dernière mission à laquelle un courageux soldat nommé Aïssa Laïdouni a pris part. Titulaire au coup d’envoi du match le plus important de la saison d’Union Berlin, l’algéro-franco-tunisien est devenu une pièce centrale du club de Berlin-Est. Mais avant de connaître ces émotions à Köpenick, le rugueux milieu de terrain en a connu d’autres, plus contrastées.

Bloqué à Angers

L’histoire d’Aïssa Laïdouni, c’est avant tout celle d’un gamin né à Livry-Gargan, qui a grandi à Montfermeil, ville de banlieue parisienne, et plus exactement dans les cages du club de foot local. « Au début, Aïssa jouait au goal. C’était un très bon gardien quand on était petit » , se souvient Belgacem Louhichi, son ami de toujours. Puis, Aïssa monte de plusieurs crans sur le terrain, jusqu’à se retrouver ailier. « Il se prenait pour Ribéry, à l’époque » , continue Belgacem. Les deux potes sont prometteurs, même si Aïssa Laïdouni reste petit en taille. « Mais il compensait en étant très combatif. Il était déjà comme aujourd’hui » , détaille son ami d’enfance. Ensemble sur le terrain comme à l’école, Aïssa et Belgacem sont finalement séparés quand le second rejoint le centre de formation de Troyes, puis celui d’Angers. Aïssa ne se laissera pas distancer comme ça, puisqu’il le rejoindra en U19 dans le Maine-et-Loire. Et évidemment, Louhichi n’y est pas pour rien : « On a beaucoup discuté avant sa signature. À l’époque, ils venaient d’ouvrir le centre de formation, et je m’y sentais bien ». Pour Aïssa, ce sentiment de confiance arrivera un peu plus tard, lors d’une opposition entre les jeunes et l’équipe pro. « Un déclic » , appuie Belgacem. « Ce jour-là, il a mis tout le monde d’accord. Personnelle

Par Thomas Freiburghaus, à Berlin pour SOFOOT.com