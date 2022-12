Aisne: la justice annule un arrêté municipal s'opposant à une usine de laine de roche

Le tribunal administratif d'Amiens a annulé jeudi un arrêté du maire de Courmelles (Aisne) refusant le permis de construire déposé par la société Rockwool pour un projet contesté d'usine de laine de roche, et enjoint l'édile à réexaminer la demande sous trois mois.

La construction de cette usine, qui emploierait 130 personnes, est contestée depuis des années par des habitants, qui craignent ses effets sur l'environnement en raison notamment du rejet dans l'air de produits toxiques comme les phénols, les formaldéhydes et l'ammoniac.

"Le tribunal a jugé que le refus de permis de construire opposé par le maire de Courmelles" en mars 2021 est "à plusieurs titres illégal", indique le tribunal dans un communiqué.

Il reproche notamment au maire d'avoir "exprimé publiquement son opposition au projet" et "ses inquiétudes quant aux risques potentiels", notamment dans la presse, méconnaissant ainsi "le principe d'impartialité" lui imposant "de traiter les affaires sans préjugés ni partis pris".

Saisis par la société Rockwool et le préfet de l'Aisne, les juges considèrent également qu'une "grande partie des motifs" invoqués dans l'arrêté municipal sont "illégaux".

Le "risque d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques" et "d'atteinte au paysage environnant ainsi qu'à l'environnement et à la biodiversité, sur lesquels le maire s'était fondé", ne sont "pas avérés" en l'état du dossier, tranchent-ils.

Le maire "ne pouvait pas" non plus refuser le permis de construire "au motif que les couleurs des bâtiments et de certaines portes ne correspondaient pas aux teintes imposées par le plan local d'urbanisme (PLU)".

Pour les juges, l'annulation de l'arrêté "n'implique pas nécessairement que le permis de construire sollicité soit délivré". Mais le tribunal enjoint le maire à "réexaminer la demande" dans un délai de trois mois, sans prononcer d'astreinte.

La laine de roche, isolant efficace et peu coûteux, est décriée en raison des pollutions entraînées par son processus de production, et de la difficulté à la recycler.