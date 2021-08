Airbus va augmenter sa cadence de production, les livraisons d'A320 gardent le cap

Depuis le début de l'année, l'avionneur a livré 344 appareils.

Un Airbus A320 (illustration) ( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

Airbus a annoncé vendredi 6 août avoir enregistré deux commandes d'avions pour sept annulations en juillet et livré 47 appareils sur le mois.

Ces livraisons, à 32 clients différents, se situent à un niveau équivalent à celui d'il y a un an, quand les livraisons de juin avaient marqué un doublement par rapport à juin 2019. Ces 47 livraisons concernent quasi-exclusivement des monocouloirs (A220 et famille A320) à l'exception de deux gros-porteurs A350, livrés respectivement à Air France et China Eastern.

Sortie de crise

Les livraisons sont un indicateur fiable de la rentabilité dans l'aéronautique: les clients paient la majeure partie de la facture au moment où ils prennent possession des avions.

Depuis le début de l'année, Airbus a livré 344 appareils. L'avionneur, qui en avait livré 566 sur l'ensemble de 2020 sous l'effet de la pandémie de Covid-19, a revu il y a quelques jours ses prévisions de livraisons pour l'année à la hausse, tablant désormais sur 600 appareils (566 auparavant).

Prévoyant une sortie de crise, l'avionneur a annoncé à ses fournisseurs qu'il allait augmenter ses cadences de 40 avions de la famille A320 produits actuellement chaque mois à 43 cet été, 45 en fin d'année et 64 en 2023. Il en produisait 60 par mois avant la crise.

Les deux seules commandes enregistrées en juillet concernent deux A320neo pour la compagnie mexicaine à bas coûts Volaris. L'avionneur a en revanche déploré sept annulations, portant leur total depuis le début de l'année à 134, pour 167 commandes brutes. Son carnet de commandes s'établissait fin juillet à 6.873 appareils, dont 6.100 monocouloirs.