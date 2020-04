Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus suspend le projet d'une nouvelle ligne d'assemblage de l'A321 à Toulouse Reuters • 10/04/2020 à 11:56









AIRBUS SUSPEND LE PROJET D'UNE NOUVELLE LIGNE D'ASSEMBLAGE DE L'A321 À TOULOUSE PARIS/TOULOUSE, Haute-Garonne (Reuters) - Airbus a suspendu ses projets d'ouverture d'une nouvelle ligne d'assemblage de l'A321 sur son site de Toulouse dans le contexte de la crise issue de la pandémie de coronavirus, a-t-on appris vendredi auprès du constructeur européen. Le projet avait été dévoilé en janvier alors que l'avionneur européen avait du mal à suivre les commandes records de son A321, assemblé sur le site allemand de Hambourg. "Nos plans sur une ligne A321 à Toulouse sont en pause, suspendus", a confirmé un porte-parole d'Airbus, précisant qu'ils seront "rebranchés" lorsque les commandes repartiront. De sources proches du secteur, on souligne qu'Airbus a toujours pour projet de convertir sur son site de Toulouse l'actuelle ligne d'assemblage de l'A380, programme qui arrive en bout de course. (Tim Hepher et Johanna Decorse; version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.