Airbus : les aides de l'État vont permettre de sauver 2.000 emplois, estime Jean-Baptiste Djebbari

Alors qu'Airbus, fragilisé par la crise du Covid-19, a annoncé mardi la suppression d'environ 15.000 postes, dont le tiers en France, le sécrétaire d'État chargé des Transports rapelle que cette annonce ne tient "pas compte des différents dispositifs d'Etat et dispositifs d'entreprise", comme l'activité partielle de longue durée et l'investissement dans l'avion vert.

Le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari le 29 juin à l'Élysée. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Airbus a annoncé mardi 30 juin la suppression d'environ 15.000 postes, soit 11% de ses effectifs, dont 5.000 en France , et n'exclut pas des licenciements secs pour faire face à la "crise sans précédent" subie par le secteur du transport aérien terrassé par le Covid-19. Un plan aussitôt jugé "excessif" par le gouvernement français.

"L'État demande à Airbus de procéder au moins de départs contraints possibles", a insisté mercredi matin sur BFMTV le secrétaire d'État en charge des Transports Jean-Baptiste Djebbari, sans pour autant l'en empêcher. "Je ne sais pas dire comment les Français et les Européens vont revoyager, s'ils vont revoyager loin, si la clientèle d'affaires va revenir dans les avions. Je ne sais pas prévoir les carnets de commandes des avions", a justifié le secrétaire d'État, précisant que le retour à la normale n'était pas prévu avant deux à trois ans et que l'avionneur européen aura "une période très difficile à vivre". "La responsabilité politique, c'est de ne pas faire de promesse que d'aucuns ne sauraient réellement tenir" , a-t-il estimé.

"Il faut bien avoir conscience que la crise dans l'aéronautique est majeure. On n'a jamais connu une crise comme cela depuis qu'on a démocratisé l'aviation. Airbus a vu au même moment partout dans le monde ses commandes annulées ou stoppées. Airbus envisage une activité réduite de 60% pendant deux ans", a-t-il rappelé.

Néanmoins, ce plan de suppression ne tient "pas compte des différents dispositifs d'État et dispositifs d'entreprise" , a assuré M. Djebbari. Selon lui, l'activité partielle de longue durée "qu'Airbus va évidemment utiliser" va par exemple permettre de sauver "1.500 emplois". Par ailleurs, "on investit aussi massivement sur l'avion de demain, la nouvelle génération d'avion vert sobre en carbone. C'est 500 emplois qui vont être sauvés", a-t-il ajouté.

Un plan détaillé jeudi

Le groupe aux 135.000 salariés comptait fin 2019 49.000 collaborateurs en France, 45.500 en Allemagne, 12.500 en Espagne et 11.000 au Royaume-Uni. Les suppressions de postes annoncées mardi touchent exclusivement la branche aviation commerciale du groupe - également présent dans la défense, l'espace et les hélicoptères - ainsi que la filiale française Stelia Aerospace et l'allemande Premium Aerotec.

Ces 15.000 postes supprimés s'ajoutent aux 900 emplois que devait déjà éliminer Premium Aerotec en raison "d'un besoin d'adaptation identifié avant la crise Covid-19" et aux 2.665 suppressions de postes annoncées en début d'année dans la branche Defense and Space, confrontée à un marché difficile.

Pour la France, le plan sera détaillé lors d'un comité de groupe Airbus France jeudi matin à Blagnac, siège de l'avionneur dans la banlieue de Toulouse, selon plusieurs sources syndicales. Selon la CFE-CGE, 3.488 suppressions de postes sont prévues dans la branche avions et 1.464 chez Stelia Aerospace.