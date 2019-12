Airbus gagne la bataille des appareils ultra-long-courriers face à Boeing

Airbus est en passe de remporter l'appel d'offres lancé en 2017 par Qantas sur les avions ultra-long-courriers capables de voler plus de 20 heures sans escale. Douze appareils A 350-1000 pourraient être vendus en mars à la compagnie aérienne australienne, qui entend lancer ses premiers vols au long cours au premier semestre 2023.Ce contrat estimé à 3,9 milliards d'euros constitue un nouveau coup dur pour Boeing, dix jours après qu'Airbus a vendu 50 avions A321 XLR à la compagnie américaine United Airlines. Qantas a annoncé avoir retenu l'A350-1000 au détriment du B777-8X. L'idée de la compagnie est d'assurer des liaisons directes régulières entre Sydney et New York ou Sydney Londres, Sydney-Rio de Janeiro...Avant de se lancer dans ce projet, Qantas a lancé une étude sur le comportement des passagers mais aussi des pilotes et des équipages sur ces vols de près de 20 heures. En octobre, la compagnie a effectué un vol expérimental entre New York et Sydney en 19 heures et 16 minutes.Pour parvenir à un tel rayon d'action, Airbus va devoir apporter des modifications techniques à son appareil. Des pistes sont ouvertes : l'ajout d'un réservoir supplémentaire en est une. Pour ajouter de l'autonomie, Airbus pourrait aussi travailler à améliorer le design de la voilure, à réduire la masse de l'avion ou à rendre les réacteurs moins gourmands en kérosène.Le programme du Boeing 777-8X a pris du retardDans ce domaine, l'avionneur européen a néanmoins pris l'avantage sur Boeing, qui a pris beaucoup de retard avec le programme du B 777-8X capable d'effectuer ce type de vol. L'Américain est davantage concentré pour tenter de faire revoler son B 737 MAX, immobilisé depuis mars dernier après les deux accidents qui ont fait 346 morts.En tout cas, pour les deux constructeurs rivaux, les enjeux sont importants même si ces appareils vont probablement s'inscrire dans un marché de niche. Selon les prévisions, ce ...