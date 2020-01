Airbus confirme une nouvelle ligne d'assemblage de l'A321 à Toulouse

Airbus va installer à Toulouse une nouvelle ligne d'assemblage pour ses A321 pour faire face au succès de ce modèle qui représente aujourd'hui 40 % du carnet de commandes de la famille des monocouloirs A320.Cette ligne d'assemblage, qui s'ajoutera à celle dédiée aux A321 située à Hambourg sera opérationnelle « d'ici mi-2022 » et installée dans l'actuel site dédié à la fabrication du géant des airs A380 dont la production s'achèvera en 2021.« L'usine Jean-Luc Lagardère, site d'assemblage actuel de l'A380 à Toulouse, abritera une chaîne A321 dotée des dernières technologies numériques, dans le cadre d'une modernisation du système de production de l'A320 à Toulouse. Ces nouvelles installations offriront une plus grande souplesse pour la production de l'A321, tout en maintenant un niveau stable de la capacité industrielle globale des monocouloirs à Toulouse », explique l'avionneur.À l'heure actuelle, la seule chaîne d'assemblage final (FAL) européenne de l'A321 est située à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. Mais ce site connaît des difficultés pour monter en cadence en raison de la complexité de construction de l'appareil par rapport à l'A320.Deux lignes d'assemblage de l'A320 seront moderniséesCette nouvelle ligne d'assemblage à Toulouse va employer 500 personnes. « Nous bénéficions d'une forte demande qui atteint des niveaux sans précédent pour notre famille leader A320neo, en particulier ses dérivés A321 long-courrier (LR) et très long-courrier (XLR) », a expliqué Michael Schoellhorn, le chef des opérations d'Airbus (COO) en ajoutant : « afin d'optimiser le flux industriel, nous avons décidé d'augmenter notre capacité et flexibilité globale de production pour l'A321, mais aussi d'établir une chaîne d'assemblage final de nouvelle génération à Toulouse. »Dans le même temps, les deux lignes d'assemblage toulousaines de l'A320, datant des ...