Airbus/Boeing: la France salue l'accord UE-USA, champagne pour les viticulteurs

L'accord annoncé vendredi entre les Etats-Unis et l'Union européenne dans le vieux contentieux Airbus-Boeing, qui suspend pour quatre mois les surtaxes douanières pénalisant notamment les viticulteurs français, est une "première étape dans le processus de désescalade" commerciale, a salué le ministre français au Commerce extérieur Franck Riester.

"Nous allons maintenant travailler, avec la Commission et nos partenaires européens, pour parvenir dans les quatre mois à venir à un accord sur de nouvelles règles encadrant le soutien public au secteur aéronautique, qui soit conforme à nos intérêts et sans naïveté", a ajouté le ministre dans un communiqué.

"Enfin, nous sortons de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et l'Europe, qui ne fait que des perdants", s'est félicité de son côté le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. "Je me réjouis pour nos viticulteurs français", a-t-il ajouté, alors que ces derniers ont fait les frais d'un conflit qui ne les concernait pas.

La taxe de 25% imposée en octobre 2019 par les Etats-Unis, premier marché pour les vins français, a coûté 500 millions d'euros à la filière en 2020. Une taxe ensuite étendue au cognac et à l'armagnac par Donald Trump en janvier 2021, juste avant de quitter la Maison blanche.

Cette trêve "va apporter un soulagement (...) aux exportateurs qui, depuis 18 mois, subissent ces taxes injustes issues d'un conflit qui leur est étranger", a réagi la Fédération française des Exportateurs de Vins et Spiritueux de France (FEVS) dans un communiqué.

Elle a appelé toutefois à mettre à profit "ces quatre mois pour trouver une solution définitive à cet interminable conflit sur l'aéronautique et ainsi sécuriser nos entreprises sur le marché américain".

Même satisfaction du côté du Bureau national interprofessionnel du cognac, qui a dit attendre "beaucoup de ces quatre mois". "On a le sentiment que nos craintes ont été prises en compte et on espère que tout sera mis en oeuvre pour sortir de cette situation absurde", a réagi Raphaël Delpech, son directeur général, auprès de l'AFP.

"Cette suspension qu'on demandait depuis des mois était attendue(...) Il faut que dans les quatre mois, le dossier soit réglé sur le fond et que la filière viticole ne soit plus l'otage d'un conflit qui n'est pas le sien", a pour sa part commenté Jérôme Despey, secrétaire général du syndicat agricole majoritaire FNSEA.

Il a rappelé la demande de la filière de voir l'Union européenne "réparer le préjudice que le secteur des vins et spiritueux a subi depuis un peu plus d'un an", par le biais d'un fonds de compensation.

"Pendant cette période, la France a perdu des parts de marché au profit des Italiens et d'autres pays extra-communautaires, parce que les 25% des droits de douanes supplémentaires nous sortaient du marché", a souligné M. Despey, également président du conseil spécialisé viticulture de France AgriMer, organisme semi-public chargé des marchés agricoles.

Airbus et son concurrent américain Boeing, et à travers eux l'Union européenne et les Etats-Unis, s'affrontent depuis octobre 2004 devant l'OMC sur les aides publiques versées aux deux groupes.

