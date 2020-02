Airbus : 3,6 milliards d'euros pour clore les enquêtes pour corruption

Airbus tourne la page, mais au prix fort : l'avionneur européen va verser 3,6 milliards d'euros d'amende, dont 2,1 milliards d'euros à la France, pour éviter des poursuites devant les justices française, britannique et américaine dans une affaire de corruption.Les juges des trois pays devaient entériner un « accord de principe » conclu mardi par Airbus avec avec le Parquet national financier (PNF) français, le Serious Fraud Office britannique (SFO) et les États-Unis qui enquêtaient conjointement sur des « irrégularités » portant notamment sur les agents commerciaux intervenant dans les contrats de ventes d'avions.C'est chose faite en France : au cours de l'audience de validation de l'accord, une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP), le président du tribunal judiciaire de Paris a annoncé vendredi que l'avionneur verserait 2,1 milliards d'euros d'amende à la France, 984 millions au Royaume-Uni et 526 millions aux Etats-Unis.Les profits engloutisLes audiences devant les tribunaux de Londres et Washington d'homologation de l'accord de « suspension des poursuites » (« Deferred Prosecution Agreement ») doivent se tenir dans l'après-midi.Depuis l'entrée en vigueur de cette procédure en 2017, le PNF a conclu cinq accords de ce type en France, notamment avec les banques HSBC et Société Générale, pour un montant total de 1,08 milliard d'euros d'amende.La pénalité, qui ne vaut pas reconnaissance de culpabilité, devrait donc engloutir une bonne partie des profits d'Airbus qui avait dégagé un bénéfice net de 3,1 milliards d'euros en 2018 et présentera ses résultats annuels le 13 février.L'avionneur, qui a provisionné 3,6 milliards d'euros dans ses comptes en 2019, n'entend pas user de son droit de rétractation de dix jours, selon une source proche du dossier.Des irrégularités dénoncées par le patronL'affaire faisait peser depuis 2016 de lourdes menaces pour l'avionneur européen, dont ...