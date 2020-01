Airbnb va reverser 58 millions d'euros de taxe de séjour à 28 000 communes

C'est un énorme virement à 58 millions d'euros que vient d'ordonner Airbnb à destination de 28 000 communes en France. Ce montant correspond aux taxes de séjour versées par ses hôtes, entre janvier et octobre 2019, pour chaque personne hébergée et chaque nuit réservée sur la plateforme. Pour des raisons techniques, les mois de novembre et de décembre 2019 seront versés aux collectivités au premier trimestre 2020 mais viendront encore grossir ce montant. Il est d'ores et déjà deux fois plus élevé qu'en 2018 et ses 24 millions d'euros collectés. Dès juillet 2018, le géant américain avait devancé la loi Elan (Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique) du 23 novembre 2018 en automatisant sa collecte pour le compte de 23 000 communes. Auparavant, la taxe de séjour d'une cinquantaine de villes seulement était collectée directement par Airbnb, au grand dam des hôteliers qui dénonçaient une concurrence déloyale. Théoriquement, les particuliers qui louaient leur appartement sur la plateforme devaient collecter la taxe pour leur commune et la reverser, mais le faisaient rarement.Paris en tête avec 15,3 millions d'euros collectés« C'était compliqué pour les particuliers alors que pour nous, ce n'est pas une contrainte, se targue Emmanuel Marill, le directeur général France d'Airbnb. Nous le faisions dès 2015 pour deux communes, Paris et Chamonix (Haute-Savoie). Cette année, cela concerne 28 000 communes qui vont ainsi toucher des financements pour leur économie du tourisme. »Sans surprise, Paris arrive en tête des collectivités ayant reçu les plus importants montants de taxe de séjour de la part d'Airbnb en 2019. Avec 15,3 M€, la capitale se place loin devant Marseille (2,3 M€) et Nice (1,8 M€).Dans le top 50 des plus gros bénéficiaires, on retrouve aussi des villes moins grandes mais stars du tourisme français comme Deauville et Trouville (Calvados), Chamonix-Mont-Blanc ...