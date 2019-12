Air Sénégal prend de l'épaisseur

« Et de deux, serais-je tenté de dire », annonçait avec un grand sourire Ibrahima Kane, directeur général d'Air Sénégal, mardi lors de la réception du deuxième Airbus A330neo « Sine-Saloum » à Toulouse. Ce long-courrier de 290 sièges à 296 millions de dollars (tarif catalogue Airbus 2018) est immatriculé 6V-ANB, ce qui n'est pas anodin et signifie qu'il est bien inscrit au registre sénégalais 6V. La mauvaise nouvelle, c'est le délai demandé par l'administration sénégalaise pour l'enregistrer. Arrivé à Dakar en fin de semaine dernière, le nouvel Airbus reste cloué au sol le temps de faire la paperasse. Pour ouvrir la desserte Dakar-Marseille-Barcelone-Dakar qui démarre le 12 décembre, un A330 a dû être affrété à la compagnie GetJet Airlines (Lituanie) pendant quelques semaines. Une opération coûteuse qui aurait pu être évitée. L'an prochain, on cite parmi les nouvelles destinations du deuxième A330 Londres, Washington, New York, Montréal. L'immatriculation sénégalaise n'avait pas pu être obtenue pour le premier A330 « Casamance ». Il a été fait appel à un subterfuge légal. Cet appareil, qui assure depuis le début de l'année la ligne quotidienne Dakar-Paris, porte l'immatriculation 9H-SZN, celle d'un « pavillon de complaisance » procuré par l'île de Malte qui appartient à l'Europe. Mais peu avant l'arrivée de l'A330 jumeau, Air Sénégal a obtenu la licence Third Country Operator (TCO). Ce sésame lui...