Air France va soutenir six projets pour compenser les émissions de CO2 de ses vols intérieurs

Fin septembre, Air France avait annoncé que l'ensemble des émissions de CO2 des avions d'Air France qui effectuent les vols intérieurs seraient compensées à partir du 1er janvier. Pour y parvenir la compagnie aérienne va soutenir six projets en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie.Anne Rigail, directrice générale d'Air France, avait annoncé dans nos colonnes « un investissement de plusieurs millions d'euros » de la compagnie pour « réduire davantage son empreinte carbone ». « Nous avons déjà de nombreuses actions pour limiter nos émissions de CO2 ».Cela passe par le renouvellement à 50 % de sa flotte par des avions de nouvelle génération qui consomment entre 20 % et 25 % de fioul en moins. « Il y a aussi l'éco-pilotage, la gestion des mouvements d'avion au sol avec l'utilisation d'engins électriques. Nous avons aussi des compensations des émissions de CO2 sur les vols européens dans le cadre de l'ETS (Système d'échange de quotas d'émission) et sur les vols internationaux avec le programme Corsia (Compensation et réduction de carbone pour l'aviation internationale) », avait-elle ajouté.Entre 2011 et 2018, selon la compagnie, les émissions de la compagnie ont déjà été réduites de 20 %.Six projets certifiés par des ONG« Mais pour autant nous voulons aller plus loin », avait-elle lancé. L'idée ? Compenser à partir du 1er janvier 2020 à 100 % les émissions de CO2 des vols domestiques, soit près de 500 vols et 57 000 passagers par jour.« Nous allons financer des projets de plantation d'arbres, de protection de forêts, de transition énergétique ou encore de sauvegarde de la biodiversité. Cela pourrait correspondre, par exemple, à planter l'équivalent de 70 millions d'arbres », avait-elle prévenu.Ces projets « certifiés » par des ONG environnementales comme le WWF et sélectionnés par EcoAct, une entreprise spécialisée dans la neutralité carbone vont se concrétiser en ...