Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France va engager un plan de départ volontaire Reuters • 25/04/2020 à 15:39









AIR FRANCE VA ENGAGER UN PLAN DE DÉPART VOLONTAIRE PARIS (Reuters) - Air France va engager un plan de départ volontaire dans le cadre de la restructuration de la compagnie franco-néerlandaise, frappée comme l'ensemble du secteur par la crise liée à la pandémie de coronavirus, déclare le directeur général du groupe, dans un entretien publié samedi par Les Echos. Air France-KLM a annoncé vendredi avoir obtenu une aide de 7 milliards d'euros de la part de la France, le gouvernement néerlandais prévoyant pour sa part lui fournir une aide d'urgence de 2 à 4 milliards d'euros. "Certains personnels d'Air France sont probablement prêts à partir volontairement, si on leur donne la possibilité. La première étape consisterait donc à proposer des plans de départs volontaires", a déclaré Ben Smith aux Echos. Il a ajouté qu'il n'attendait pas à un retour à la normale avant au moins deux ans pour la compagnie, en fonction "de la réouverture des frontières, mais aussi du temps qu'il faudra à nos clients pour revenir dans les avions". Concernant la flotte de très gros porteurs d'Airbus A380, Ben Smith a déclaré étudier la possibilité de les sortir de la flotte du groupe avant la date initialement prévue de 2022. "Concernant les A380, nous avions déjà pris la décision d'avancer leur sortie à 2022. Compte tenu de la situation, cela a-t-il du sens de les remettre en service d'ici là ? Nous prendrons la décision prochainement", a-t-il dit. (Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.