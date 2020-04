Air France : pourra-t-on prendre un vol cet été ?

Air France est pratiquement à l'arrêt avec la crise liée à la pandémie. © JOEL SAGET / AFP

Alors que nombre de ses avions sont cloués au sol, Air France se projette dans l'avenir, et notamment dans l'après-confinement. En effet, selon BFM TV, la compagnie aérienne nationale française planche en ce moment sur un plan de reprise de ses activités, qui devrait être très progressive. Dès le début de la levée du confinement, qui doit avoir lieu le lundi 11 mai, comme l'a annoncé le chef de l'État, Air France va augmenter le nombre de liaisons entre Paris et trois autres aéroports français, à savoir Nice, Toulouse et Marseille. Des liaisons avec d'autres villes de France devraient aussi être rétablies.

Lire aussi Orly (déjà) prêt à se remettre en service

30 % des vols d'ici juillet

Mais selon la chaîne d'information en continu, c'est véritablement en juillet que la compagnie va entrer dans le dur, en passant son programme de vols de moins de 5 % de ses capacités à 30 %. Comme le note BFM TV, cela suppose que certaines frontières intraeuropéennes et extraeuropéennes soient rouvertes d'ici là, ce qui constitue une inconnue. Lors de son allocution télévisée du lundi 13 avril, Emmanuel Macron avait indiqué que « jusqu'à nouvel ordre, nos frontières avec les pays non européens resteront fermées ».

Lire aussi Comment Air France affronte le plus grave cataclysme de son histoire

Air France maintient, pour le moment, quelques liaisons aériennes en Europe

... Lire la suite sur LePoint.fr