Air France: nouvelle manifestation de salariés contre la fermeture des bases de province

"Papa, t'en vas pas à Paname": une centaine de personnels navigants d'Air France ont manifesté dimanche à l'aéroport de Toulouse-Blagnac contre contre le projet de la direction de fermer les trois bases de province à Marseille, Nice et Toulouse.

"Air France sacrifie le Capitole pour la capitale", pouvait-on lire sur une des pancartes brandies par les manifestants, venus pour certains avec leurs enfants.

"Le 1er février nous avons appris de manière informelle que la direction voulait fermer les trois bases province créées entre 2011 et 2012", a indiqué à l'AFP Stéphane Pasqualini, membre du syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC), rattaché à FO.

"En installant des gens en province, l'entreprise n'avait plus à payer les frais d'hôtel ni de transport. C'était donc à la base une stratégie pour concurrencer les low-cost qui, elles, ont bien compris l'intérêt de se baser en province", poursuit ce chef de cabine à Air France.

Interrogée en mars par l'AFP, la direction d'Air France avait confirmé qu'elle étudiait "la fermeture de ses bases de province pour ses personnels navigants dans le cadre de la restructuration de son réseau domestique".

"Cette évolution devrait faire l'objet de discussions et négociations préalables avec les organisations syndicales et l'ensemble des salariés concernés qui se verraient proposer des mobilités au sein de l'entreprise", avait-elle précisé.

Au total, ce sont 360 personnels navigants sur les trois bases qui seraient concernés par ces fermetures, dont 117 à Toulouse, selon M. Pasqualini qui évoque une "épée de Damoclès" pour les familles concernées.

Pierre, un chef de cabine de 34 ans basé à Toulouse, est lui aussi en colère. "A l'ouverture de la base, j'ai acheté une maison avec mon compagnon et aujourd'hui on vit dans cette crainte permanente de devoir quitter la région toulousaine parce que les trajets avec Paris sont complexes à gérer et auront un coût financier important", témoigne-t-il.

Une manifestation similaire avait déjà eu lieu à Marseille le 28 mars.

En 2020, la pandémie a fait perdre 7,1 milliards d'euros au groupe Air France-KLM, avec un effondrement de 59% de son chiffre d'affaires par rapport à 2019. Et jeudi, le groupe a annoncé avoir subi une nouvelle perte nette, de 1,5 milliard d'euros au premier trimestre 2021.

