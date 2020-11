Air France : l'Etat "prêt à recapitaliser" pour aider la compagnie, annonce Jean-Baptiste Djebbari

La compagnie aérienne a annoncé une perte nette de 1,6 milliard d'euros au troisième trimestre, après des pertes de 1,8 milliard au premier trimestre et 2,6 milliards au second. Le chiffre d'affaires du groupe a été divisé par trois au troisième trimestre.

Le ministre délégué chargé des Transports Jean-Baptiste Dejabbari en juillet 2020. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

La crise du coronavirus ravage le secteur aérien. La compagnie Air France-KLM a ainsi annoncé la semaine dernière une perte de 1,6 milliard d'euros au troisième trimestre avec un trafic amputé de plus de moitié et s'attend à une fin d'année "difficile". En septembre, alors que le trafic aérien commençait à baisser de nouveau après la courte reprise de l'été, son directeur général Benjamin Smith avait évoqué une "éventuelle recapitalisation" pour pouvoir tenir.

Le ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Dejabbari a annoncé mardi 3 novembre sur RTL que "l'Etat (qui détient 14% du capital de la compagnie, ndlr) est prêt à recapitaliser". Le ministre a toutefois expliqué que "le vrai sujet c'est d'anticiper ce que sera le trafic aérien à brève échéance". Mais "avec ces confinements successifs, les anticipations sont un peu dures à évaluer", a souligné Jean-Baptiste Djebbari. Autre point essentiel : "savoir comment pourra se comporter, dans un contexte très compliqué, le groupe Air France-KLM. Quel sera son projet stratégique ? Tout cela doit s'évaluer dans un contexte très compliqué", a-t-il expliqué. Enfin, le ministre a rappelé que le gouvernement néerlandais était présent au capital d'Air France-KLM "dans les mêmes proportions que l'Etat français", les discussions étant donc "aussi géopolitiques".

Une fin d'année difficile prévue

Si les mois de juillet et août ont été "relativement forts en termes de trafic", septembre a été "décevant, affecté par la restriction des mesures de voyage", a indiqué vendredi 30 octobre le groupe franco-néerlandais. Et la fin de l'année, traditionnellement plus faible, s'annonce encore plus "difficile" notamment en raison des nouvelles restrictions de circulation décidées en France.

La perte nette s'est élevée à 1,665 milliard d'euros au troisième trimestre, soit une chute de 2,027 milliards par rapport à la même période de l'année dernière. Le groupe, mis à genoux comme l'ensemble du secteur aérien mondial par la crise sanitaire, avait déjà perdu 1,8 milliard d'euros au premier trimestre et 2,6 milliards au second. Le chiffre d'affaires du groupe a été divisé par trois au troisième trimestre, atteignant 2,5 milliards d'euros contre 7,6 milliards pour la même période l'an dernier, tandis que le trafic était réduit à 40%. Le directeur financier, Frédéric Gagey, a néanmoins insisté sur un résultat brut d'exploitation qui bien que négatif (-442 millions d'euros) illustre selon lui "la maîtrise des coûts". Il traduit aussi les bénéfices retirés des plans d'activité partielle en France et de contrôle de la masse salariale aux Pays-Bas, a affirmé Frédéric Gagey.

Pour le quatrième trimestre, "la visibilité sur la reprise de la demande est limitée car le comportement de réservation des clients est beaucoup plus orienté vers le court terme", souligne le groupe et il "dépend aussi fortement des restrictions de voyage imposées, en particulier sur le réseau long-courrier". Mais "la période de confinement en vigueur depuis ce jour (vendredi, ndlr) en France est une nouvelle difficulté qui va peser sur les activités du groupe". Air France ne proposera que 35% du nombre de sièges par rapport au quatrième trimestre 2019.

Aides gouvernementales et recapitalisation

Le groupe a obtenu au printemps des aides des gouvernements néerlandais et français de respectivement 3,4 et 7 milliards d'euros sous forme de prêts directs et garantis. En parallèle le transporteur franco-néerlandais a engagé un plan de "reconstruction" du groupe qui passe par la suppression de 7.580 postes chez Air France d'ici à la fin 2022 et jusqu'à 5.000 chez KLM.

En septembre, alors que le trafic aérien commençait à baisser après la courte reprise de l'été, son directeur général Benjamin Smith avait indiqué que les aides gouvernementales permettraient au groupe "de tenir moins de 12 mois" et évoqué une "éventuelle recapitalisation". "On réfléchit à quelle forme pourrait prendre ce type d'opération", savoir "quel type d'outil ou de décision pourrait renforcer les capitaux propres", a commenté Frédéric Gagey. "Il faut que les actionnaires prennent ce type de décision, on y travaille de manière intense", a-t-il ajouté sans donner de calendrier.