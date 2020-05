Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France KLM reprendra le 1er juin ses vols vers l'Italie Reuters • 28/05/2020 à 15:46









AIR-FRANCE KLM REPRENDRA LE 1ER JUIN SES VOLS VERS L'ITALIE ROME (Reuters) - Air France-KLM va reprendre ses vols à destination et en provenance de l'Italie à compter du 1er juin à la faveur d'un assouplissement en Europe des mesures de confinement contre le coronavirus et du début de la saison estivale. Le trafic va progressivement reprendre vers Rome, Milan, Venise, Bologne, Florence, Naples et Bari, a précisé le groupe franco-néerlandais, qui entend exploiter fin juin 78 vols hebdomadaires vers la péninsule. "La reprise (du trafic) dans le Bel Paese (l'Italie) est une grande fierté pour nous et confirme l'importance du marché italien pour le groupe Air France-KLM", s'est félicité Stefan Vanovermeir, directeur général d'Air France-KLM Méditerranée orientale. Selon lui, plus de 15% des vols du groupe seront à destination et en provenance de l'Italie. Son concurrent easyJet a pour sa part indiqué jeudi qu'il n'exploiterait pas de vols vers l'Italie si Rome prolongeait au-delà du 15 juin les mesures de distanciation physique en vol. (Francesca Piscioneri; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

